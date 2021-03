Euronext blé et maïs proches de l'équilibre, après une vente de maïs américain à la Chine

• AFP

Le blé et le maïs, dont les cours se sont un peu affaissés ces derniers jours, dans un marché où la demande marquait le pas, semblaient retrouver un peu de stabilité, mercredi à la mi-journée, après une vente importante de maïs américain à la Chine.

La séance de mardi a été marquée par un « nouvel effritement sur les cours des céréales à paille, toujours dans un contexte d'activité réduite sur le marché physique », a souligné le cabinet Agritel dans une note. Autre facteur ayant pesé sur les cours, l'annonce par le ministre de l'agriculture russe d'un « retour à la normale au niveau des taxes à l'exportation, au cas où la situation sur le marché intérieur et international le permettrait », a indiqué Agritel. Ces taxes avaient été mises en place pour tenter de juguler la flambée des prix sur le marché intérieur.

Sur la scène internationale, la Chine a acheté mardi 1,15 million de tonnes de maïs américain, « le deuxième niveau record acheté en une seule journée », a souligné Agritel. Cette vente, « dont la confirmation a été longtemps attendue, a fait remonter le maïs et stabilisé le blé », alors que les conditions de cette culture s'améliorent aux États-Unis, a estimé le cabinet Inter-Courtage.

Peu avant 13h15 (12h15 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 25 centimes sur l'échéance de mai à 222,25 euros, et reculait à l'inverse de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 198,25 euros, pour un peu moins de 8 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 50 centimes sur l'échéance de juin à 216,50 euros, et était inchangée sur août à 215 euros, pour un peu plus de 400 lots échangés.

