Euronext Blé et maïs reculent, dans le sillage de Chicago

Les prix du blé et du maïs étaient en baisse jeudi à la mi-journée sur le marché européen, dans le sillage de la Bourse de Chicago et en l'absence d'activité soutenue.

Le début de pluies, encore éparses, en Amérique du Sud et la perspective de bonnes récoltes de blé dans l'hémisphère sud ont pesé sur les cours à Chicago, puis sur l'ouverture d'Euronext, dans un marché étroit en ce début d'année.

« Les financiers sont de plus en plus préoccupés par les niveaux de l'inflation, ce qui pourrait conduire la Fed aux États-Unis à augmenter ses taux d'intérêts dans un délai relativement court », indique le cabinet Agritel, qui souligne que « cela est généralement interprété comme un signal négatif sur les "commodities" (matières premières) de par la crainte de voir la demande fléchir ».

Sur la scène internationale, la Tunisie a acheté 125 000 tonnes de blé tendre, entre 365,9 et 369,1 € la tonne, chargement et fret compris, sur février-mars, ainsi que 75 000 tonnes de blé dur et autant d'orge fourragère, selon le cabinet Inter-Courtage.

De son côté, la Jordanie a acheté 60 000 tonnes de blé, sans doute roumain, selon la même source.

Si les prix mondiaux des denrées alimentaires ont légèrement fléchi en décembre, ils ont considérablement augmenté sur un an, a annoncé jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'Indice FAO des prix des céréales a atteint « son plus haut niveau annuel depuis 2012 et progresse de 27,2 % par rapport à 2020 : le maïs enregistre une hausse de 44,1 % et le blé de 31,3 % », tandis que « le riz cède 4 % », selon le rapport.

2022 s'ouvre dans l'incertitude. « Alors que normalement des prix hauts devraient conduire à une augmentation de la production, le coût élevé des intrants, la pandémie mondiale en cours et les conditions climatiques de plus en plus incertaines laissent peu de place à l'optimisme quant à un retour à des conditions de marché plus stables, même en 2022 », a déclaré Abdolreza Abbassian, économiste principal à la FAO.

Vers 12h45 (11h45 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre reculait de 2,25 euro à 273,75 euros la tonne sur l'échéance de mars et de 3 euros sur celle de mai à 271,75 euros la tonne, pour quelque 14 200 lots échangés.

Les prix du maïs sont en baisse de 1,50 euro sur l'échéance de mars à 243,5 euros la tonne et de 1,50 euro sur celle de juin à 245,5 euros la tonne, dans un volume de quelque 450 lots échangés.

