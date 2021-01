Chicago Blé, maïs et soja en baisse avant le rapport mensuel de l'USDA

Les cours du blé, du maïs et du soja cotés à Chicago ont reculé lundi à la veille d'un important rapport mensuel du gouvernement américain.

Les investisseurs ont cherché à se positionner avant la publication du rapport de janvier 2021 du ministère américain de l'agriculture (USDA), le premier de l'année, sur les prévisions d'offre et la demande de produits agricoles aux États-Unis et dans le monde. Les marchés agricoles s'attendent notamment à ce que l'USDA revoit à la baisse ses estimations de stocks de fin de campagne aux États-Unis pour le blé, le maïs et le soja. Le ministère publiera également en fin de matinée son rapport trimestriel sur les réserves américaines des principaux produits agricoles.

« Les céréales ont été fragilisées par la hausse du dollar ainsi que par l'arrivée de pluies en Argentine, où le temps devrait être humide au cours de la prochaine semaine », indique par ailleurs Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Ces facteurs baissiers n'ont pas été compensés par des nouvelles encourageantes du côté de la demande. Des commandes de 132 000 tonnes de soja par la Chine et de 108 500 tonnes de soja par la Colombie, pour livraison lors de la campagne en cours, ont été signalées par des exportateurs privés à l'USDA.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,3475 dollars contre 6,3875 dollars avant le week-end, en repli de 0,63 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 4,9225 dollars contre 4,9625 dollars vendredi, perdant 0,81 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 13,7250 dollars contre 13,7475 dollars à la dernière clôture, baissant de 0,16 %.

