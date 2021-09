Chicago Blé, maïs et soja en hausse avant deux rapports américains très attendus

• AFP

Les cours du blé, du maïs et du soja ont terminé en hausse mercredi, les opérateurs se positionnant avant la publication, jeudi, de deux rapports très attendus par les marchés agricoles.

La baisse du pétrole et la hausse du dollar étaient théoriquement, tous deux, des éléments de nature à faire baisser les prix des matières premières agricoles mais, selon Jake Hanley, directeur exécutif de Teucrium Trading, les opérateurs se sont surtout positionnés en perspective de deux rapports du ministère américain de l'agriculture (USDA), attendus ce jeudi.

Le premier, le Small Grains Report, donnera des informations sur les rendements 2021 du blé, de l'avoine et de l'orge. Le second, publié tous les trois mois, donnera un état des stocks des principales cultures aux États-Unis au 1er septembre. Selon Jake Hanley, les analystes tablent sur une légère baisse, favorable à une montée des cours des céréales et expliquant la physionomie de la séance de mercredi.

« Les exportations peuvent reprendre »

Par ailleurs, la remise en service du terminal d'exportation de Myrtle Grove (Louisiane), situé directement au sud de la Nouvelle-Orléans, a également stimulé les prix agricoles. L'installation, opérée par la grande coopérative agricole américaine CHS, était à l'arrêt depuis le passage de l'ouragan Ida, fin août. « Les exportations peuvent reprendre », explique Jake Hanley, « ce qui signifie que les gens peuvent s'attendre à ce que la Chine passe de nouvelles commandes ». Un élan qui soutient les prix, du soja et du maïs en particulier, importés massivement par la Chine.

Pour autant, l'arrêt prolongé d'usines de trituration de soja sur ordre des autorités chinoises qui souhaitent faire diminuer sensiblement leurs émissions carbone, commence à inquiéter le marché, car il pourrait avoir un effet sur la demande chinoise.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé en hausse de 0,53 % à 7,1025 dollars contre 7,0650 dollars la veille. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,39 dollars contre 5,3250 dollars, soit 1,22 % de plus que mardi en clôture. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,8375 dollars contre 12,77 dollars, en progression de 0,52 %.

