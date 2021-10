Chicago Blé, maïs et soja en hausse dans le sillage des coûts énergétiques

Les cours de blé, du maïs et du soja ont grimpé mercredi à Chicago, dopés par une étroitesse de l'offre, de forts prix de l'énergie et un dollar en repli.

Les prix des principaux produits agricoles, déjà en modeste hausse en début de séance, ont nettement accéléré leur course en milieu de matinée après la publication d'un rapport sur l'état des stocks américains de pétrole brut.

Ces réserves de pétrole ayant diminué de façon inattendue, selon les données hebdomadaires de l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les cours de l'or noir sont partis à la hausse, entraînant ceux d'autres matières premières. « La hausse des coûts de l'énergie entraîne celle des prix des engrais, particulièrement pour le maïs », a indiqué Dan Cekander de DC Analysis ajoutant que toute augmentation des prix énergétiques était « haussière » pour le marché des céréales.

La progression du soja était aussi tirée par celle du prix de l'huile de palme et des huiles comestibles en général. Le cours du principal contrat d'huile de palme a atteint un record mercredi alors que les stocks d'huile sont faibles en Malaisie et qu'avec la pandémie de Covid-19, il est difficile de trouver des travailleurs sur les plantations, soulignait encore l'analyste de DC Analysis. En outre, les opérateurs s'attendent à ce que de solides exportations de maïs et de soja américains soient rapportées jeudi dans un rapport hebdomadaire du département de l'Agriculture.

Le blé affichait la hausse la plus soutenue « alors que pour la nouvelle récolte, il y a une compétition entre les surfaces que les agriculteurs vont consacrer soit au blé soit au maïs », a relevé Dan Cekander. Le dollar, en repli mercredi face aux principales monnaies, aidait aussi à soutenir les cours, alors qu'une baisse du billet vert favorise les exportations américaines.

Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en décembre a grimpé de 1,8 % à 7,4925 dollars contre 7,3600 dollars mardi.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en décembre a augmenté de 1,69 % à 5,3925 dollars contre 5,3025 dollars la veille.

Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en novembre a progressé de 1,42 % à 12,4550 dollars contre 12,2800 dollars à la dernière clôture.

