Chicago Blé, maïs et soja rebondissent, portés par l'inflation

Les prix du blé, du maïs et du soja ont rebondi jeudi après deux séances difficiles, soutenus par des indicateurs confirmant que l'inflation s'est installée aux États-Unis.

« L'inflation, c'est ce qui a fait tourner le marché », a expliqué Michael Zuzolo, président du cabinet Global Commodity Analytics and Consulting. Les prix de gros des biens et services aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse sur un an depuis 2010, à 8,6 %.

Même si l'inflation par rapport au mois précédent a ralenti pour le deuxième mois consécutif, le chiffre a attiré l'attention du marché, qui avait déjà relevé mercredi l'accélération de l'indice des prix à la consommation en septembre, à 5,4 % sur un an. Ces indicateurs « ont aidé à ramener les matières premières (agricoles notamment) dans le viseur des investisseurs », selon Michael Zuzolo. À ce contexte s'est ajouté le tassement du dollar, dont la baisse favorise souvent les prix des matières premières.

Pour certains analystes, le marché a repris ses esprits après les baisses peut-être trop marquées de mardi et mercredi consécutives à la publication du rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'agriculture (USDA), qui donne des prévisions de stocks et de production pour les principales matières premières agricoles.

Des opérateurs spéculatifs ont aussi profité de ce creux pour « couvrir leurs positions » et acheter à bon compte. Cela leur permet ainsi d'empocher la différence entre le cours actuel et le prix, plus élevé, auquel ils se sont engagés à vendre (mécanisme dit de la vente à découvert).

Le soja, qui avait touché mercredi son plus bas niveau depuis dix mois, s'est bien repris, grâce aux facteurs qui ont bénéficié à l'ensemble des matières premières agricoles mais aussi à l'annonce par l'USDA d'une commande de 132 000 tonnes émanant d'un pays dont le ministère n'a pas dévoilé l'identité.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a gagné 0,83 % à 7,2475 dollars, contre 7,1875 dollars à la clôture de la veille. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a lui glané 0,87 % à 5,1675 dollars, contre 5,1225 dollars mercredi. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu en hausse de 0,92 % à 12,0625 dollars, contre 11,9525 dollars.

