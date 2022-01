Chicago Blé, maïs et soja s'envolent avec le reste des matières premières

Il a un large courant d'achat sur les matières premières aujourd'hui, maïs, soja, blé », emmené par le pétrole, au plus haut depuis sept ans, a expliqué Alan Brugler, du cabinet de recherche Brugler Marketing & Management.

Le blé a encore tiré son épingle du jeu, parce qu'il avait été bien malmené début janvier mais aussi du fait d'une possible attaque de l'Ukraine par la Russie, deux pays qui figurent parmi les dix premiers producteurs mondiaux de la céréale.

Cerise sur le gâteau, une rumeur d'achats chinois importants a parcouru le marché mercredi, selon Alan Brugler.

Rumor - 1)Chinese state-owned companies purchased 1.7 million tons of US soyb and 1.3 million tons of US corn to show China's commitment to fulfilling trade agreements. 2) In addition, recently China has bought 10-15 ships (shipment after Apr) Aus wheat.