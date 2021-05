Chicago Blé, maïs et soja se replient après des pluies favorables

Des pluies bienvenues aux États-Unis mais aussi au Brésil ont bénéficié aux cultures de blé, maïs et soja et donc fait reculer légèrement les cours à Chicago lundi.

« Au cours du week-end il y a eu des pluies dans la partie nord et ouest de la "corn belt" », a indiqué Dewey Strickler d'Ag Watch Market Advisors, évoquant les États du Dakota du Nord et du Sud, le Minnesota, l'Indiana, le Wisconsin et le Michigan notamment. « Des pluies sont aussi tombées dans les parties sèches du sud du Brésil », gros producteur de maïs et de soja, a ajouté M. Strickler.

À ces conditions propices aux cultures, s'ajoutent des prévisions favorables pour la première semaine de juin : « les projections météorologiques montrent des températures normales ou un peu au-dessus pour la saison, de même qu'une humidité normale ou un peu supérieure », a ajouté l'expert d'Ag Watch Market Advisors.

Les rapports du ministère américain de l'agriculture sur l'avancée des récoltes, qui devait être publié lundi soir, allait montrer, selon les analystes, qu'entre 86 % et 90 % des cultures de maïs étaient déjà plantées. Pour le soja, quelque 78 % des plants sont en terre, projettent les analystes, approchant le rythme le plus rapide depuis 2012.

Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,6225 dollars contre 6,7425 dollars vendredi, en baisse de 1,78 %. Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,5725 dollars contre 6,5950 dollars à la fin de la semaine, se repliant de 0,34 %. Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,2275 dollars contre 15,2625 dollars à la dernière clôture, perdant 0,22 %.

