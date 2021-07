Chicago Blé, maïs et soja se replient après l'annonce d'une embellie météo

• AFP

Les cours du blé, du maïs et du soja ont tous fini la séance de jeudi en baisse, sous pression après l'annonce de nouvelles prévisions météorologiques plus favorables que prévu jusqu'ici.

Selon Jason Britt, de la maison de courtage Central State Commodities, l'actualisation d'un des modèles météo suivis par le marché a laissé entrevoir un temps un peu plus humide et des précipitations. Le principal contrat à terme pour le blé est alors parti à la baisse, abandonnant jusqu'à 3 % dans la matinée aux États-Unis.

Mais en milieu de journée, les nouvelles prévisions actualisées d'un autre modèle météo ont elles fait état d'un temps plus sec d'ici la fin du mois, et les cours se sont un peu redressés, a expliqué Jason Britt.

Maïs et soja ont suivi la même oscillation, pour des raisons identiques. « On fait des allers-retours avec la météo » depuis plusieurs jours, a expliqué le courtier, alors que celle-ci est particulièrement importante à cette époque de l'année pour le maïs et le soja, le blé étant déjà en cours de récolte dans de nombreuses régions.

Le marché a aussi les yeux tournés vers la séance de vendredi, qui correspond à la date d'expiration des contrats à terme pour juillet pour l'ensemble des céréales. « Souvent, cela crée de la volatilité », rappelle Jason Britt, dans un marché qui est déjà sujet actuellement à des mouvements d'ampleur inhabituelle, si on les compare aux variations traditionnellement enregistrées.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a fini en baisse de 2,60 % à 6,9225 dollars contre 7,1075 dollars mercredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,6175 dollars contre 5,6850 dollars à la clôture précédente, en repli de 1,18 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,6250 dollars contre 13,8975 dollars, en baisse de 1,96 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net