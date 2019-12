Euronext Bond du colza européen à la suite des autres oléagineux

• AFP

Les prix du colza évoluaient en forte hausse en milieu de journée lundi, tirés par la progression des autres oléagineux, dont le soja, qui bénéficie de l'accord entre la Chine et les États-Unis.

« Les cours de l'huile de palme repartent à la hausse, venant ainsi également avec le canola apporter du soutien aux cours du colza qui reviennent tester leurs récents plus hauts », indique le cabinet Agritel dans une note. Les prix du soja cotés à Chicago ont progressé vendredi après l'annonce d'un accord commercial préliminaire entre Pékin et Washington.



Le soja, dont Pékin est le premier importateur mondial, et, dans une moindre mesure, le maïs pourraient faire partie des produits dont les exportations bénéficient le plus des avancées commerciales. « Même si les Chinois achètent 30 milliards de dollars de produits agricoles, ce serait une augmentation par rapport à ce qu'ils dépensaient avant l'entrée en vigueur des premières surtaxes », observe Brian Hoops, de Midwest Market Solutions.



Vers 12h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza gagnait 3,25 euros sur l'échéance de février à 403,25 euros comme sur celle de mai à 397,50 euros, pour plus de 3 400 lots échangés.

