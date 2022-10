Chicago Le soja US sous la pression du dollar et des récoltes

• Marius Garrigue Terre-net Média

Le soja US a enregistré des pertes notables en réaction à l'avancée des moissons US et à un renforcement du dollar. Le secteur de l'éthanol montre en revanche des signes de reprise.

Les prix du soja ont subi des pertes notables mercredi soir à Chicago, sous la pression d'un nouveau renforcement notable du dollar à l’international et des craintes de récession. L'avancée des récoltes outre-Atlantique tire également la tendance à la baisse, et ce d'autant plus que les conditions climatiques ressortent favorables à une accélération des travaux. Le secteur de l’éthanol a en revanche reçu un peu de soutien après que l’Opep+ a annoncé une coupe de son quota de production de 2 millions de barils par jour le mois prochain afin de soutenir les cours du brut ! La production américaine d'éthanol a en outre rebondi de 34 000 barils par jour la semaine passée (889 000 b/j), tandis que les stocks nationaux, eux, ont décroché de 1 million de barils (21,7 Mb). À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 s'est contracté de 1,0 c$/bu, à 9,02 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a augmenté de 1,0 c$/bu à 6,84 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est relâché de 13,75 c$/bu, à 13,7 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

