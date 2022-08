Chicago Chicago bondit après une contre-offensive ukrainienne

Les prix des céréales à Chicago ont enregistré une très vive progression lundi soir après l’annonce d’une contre-offensive ukrainienne. Les forces du pays ont en effet lancé une opération militaire de grande envergure dans l’oblast de Kherson, région Sud aux mains de l’armée russe depuis le début de la guerre.

Le mouvement haussier a par ailleurs été amplifié par les craintes de production de plus en plus marquées de l’autre côté de l’Atlantique. Le ProFarmer Tour a en effet conclu vendredi soir (après la clôture) à des potentiels de rendements de maïs nettement inférieurs à l’an dernier et aux dernières projections de l’USDA.

U.S. corn ???? production will fall below government forecasts as hot and dry weather robbed the crop of its harvest potential, advisory #ProFarmer, a division of Farm Journal Media, said on Friday after a tour of seven major production states. #Corn #Food #Supply #Investing pic.twitter.com/bYpRH0rVOB