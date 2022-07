Chicago Chicago bondit face au coup de chaud dans la Corn Belt

Un climat sec et chaud ainsi que de bonnes ventes à l’international poussent Chicago à la hausse.

Les cotations américaines ont poursuivi leur rallye haussier jeudi soir à Chicago, face notamment aux risques de production outre-Atlantique. Les températures montent en effet rapidement dans la Corn Belt et le début du mois d’août s’annonce particulièrement sec et chaud, en pleine période critique de développement des cultures de soja et de maïs.

La demande internationale ressort par ailleurs toujours vive, notamment en provenance de la Chine. Les ventes américaines de soja sur la prochaine campagne ont d’ailleurs bondi au-dessus des attentes du marché la semaine passée 749 kt. Des annulations ont toutefois mené à une réduction de 59 kt des affaires sur l’ancienne campagne.

Les ventes de maïs sont quant à elles ressorties à 344 kt, dont 150 kt sur l’ancienne récolte : un volume inférieur au consensus. Les ventes de blé se sont en revanche établies dans les attentes, à 412 kt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 s'est amplifié de 26,75 c$/bu, à 8,17 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a grimpé de 16 c$/bu à 6,19 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a augmenté de 30,5 c$/bu, à 14,4 $/bu.

