Chicago Chicago cède face au renforcement du dollar

Le rapide renforcement du dollar à l'international fait mécaniquement reculer les prix américains.

Les prix du maïs et du soja sont retombés en territoire négatif mardi soir, plombés par le rapide renforcement du dollar à l’international. L’inflation américaine au mois d’août dernier a en effet dépassée les projections des analystes (+ 8,3 %), provoquant ainsi une montée rapide du billet vert et une dégradation des matières premières cotées en dollar.

Le marché demeurait toutefois sous la tension du rapport USDA de la veille, dans lequel l’USDA a coupé drastiquement son estimation de récolte US de maïs et réduit plus qu’attendu la moisson de soja. Dans son Crop Progress hebdomadaire, le département américain de l’agriculture a en outre abaissé d’un point à ses notations de soja et de maïs « bon à excellent », à respectivement 56 % et 53 % (contre 57 % et 58 % l’an dernier à la même période).

Les semis de blé d’hiver progressent toutefois à bon rythme avec 10 % de l’objectif national atteint au 4 septembre dernier (7 % en moyenne quinquennale).

