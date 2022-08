Marchés Chicago cède face aux tensions diplomatiques

Les tensions sino-américaines et des notations de culture meilleures qu’attendues renvoient le marché américain dans le rouge.

Les cotations américaines sont restées enfermées dans leur spirale baissière mardi soir, malmenées par de nombreux facteurs. Le dernier Crop Progress hebdomadaire a notamment surpris le marché avec des notations de soja « bon à excellent » relevées d’un point, à 60 %, soit un ratio en ligne avec l’an dernier.

Malgré le récent coup de chaud, les notations de maïs se sont quant à elles maintenues à 61 % (62 % l’an dernier), tandis que celles de blé de printemps ont été relevées de deux points, à 70 %. La tendance a également été précipitée dans le rouge par la rapide montée de tension entre les US et la Chine. L'arrivée de Nancy Pelosi à Taïwan ce mardi a en effet provoqué la colère de Pékin et le marché craint désormais un resserrement des achats chinois de céréales et soja US.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a baissé de 25,5 c$/bu, à 7,75 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a diminué de 15,5 c$/bu à 5,94 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est enfoncée de 19,5 c$/bu, à 13,87 $/bu.

