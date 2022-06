Chicago Les cours agricoles chutent à nouveau face aux craintes de récession

• Marius Garrigue Terre-net Média

Entre crainte de récession économique, avancée des moissons et climat plus favorable, le blé, le maïs et le soja US dévissent lourdement.

Chicago a rapidement dévissé jeudi soir, emporté par un emballement baissier du marché depuis le début de la semaine. Ce mouvement demeure principalement catalysé par la rapide avancée des récoltes de céréales d’hiver dans l’hémisphère Nord ainsi que par le climat plus favorable annoncé dans la Corn Belt en cette fin de semaine. Les craintes de récession plombent par ailleurs lourdement le secteur de l’éthanol et du biodiésel. Un ralentissement de la demande chinoise est de surcroît rapporté dans le marché, tandis que les récoltes de maïs dans le Mato Grosso avancent à bon train. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a reculé de 39,5 c$/bu, à 9,49 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est contracté de 38,25 c$/bu à 6,55 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a diminué de 61,0 c$/bu, à 14,15 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

