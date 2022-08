Chicago Chicago en retrait après des pluies bénéfiques

Chicago a ouvert sa semaine en ordre dispersé lundi. Les cours du maïs et du soja ont notamment été mis sous pression par l’arrivée de précipitations bénéfiques aux cultures dans une large partie de la Corn Belt. Le marché continue par ailleurs d’accuser la reprise des exportations ukrainiennes par voie maritimes. De nombreux chargements supplémentaires ont d’ailleurs été annoncés ces derniers jours.

What has happened in the Black Sea since last Monday - THREAD#wheat #corn #oatt



* 10 vessels left Ukrainian terminals thanks to the grain deal, mainly #corn. The total volume of food products blocked in the terminals since late February was 0.6 MMT



