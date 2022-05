Chicago Chicago enregistre une rapide montée des prix du blé

Les craintes de production provoquent un nouveau bond des cours du blé à Chicago.

Le blé américain a rapidement flambé jeudi soir à Chicago dans un contexte d’inquiétudes climatiques dans de nombreuses zones de production. Les pluies tant attendues dans le Midwest ont finalement été très hétérogènes et moins intenses que prévues et les cartes à sept jours n’anticipent plus d’apports notables, hormis à l’Est du Kansas et de l’Oklahoma.

Le déficit hydrique en France et en Allemagne, ainsi que les pics de chaleur en Inde viennent également réduire les potentiels de rendements dans d’importants bassins de production. Les cours du maïs demeurent quant à eux portés par des conditions de semis difficiles dans la Corn Belt et une demande chinoise encore dynamique malgré les mesures de confinement qui frappent le pays.

Les ventes américaines de soja à l’international sur l’ancienne récolte ont ainsi dépassé les attentes du marché la semaine passée, à 735 kt, tandis que les affaires sur la prochaine moisson sont restées fermes (407 kt). Les ventes de maïs durant la période sont également ressorties dynamiques durant la période, à 1,52 Mt, dont 738 kt sur la prochaine récolte. Les ventes de blé nouvelle récolte ont en revanche déçu le consensus (43 kt).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a progressé de 30 c$/bu, à 11,06 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a augmenté de 3,2 c$/bu à 7,97 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a grossi de 6,6 c$/bu, à 16,47 $/bu.

