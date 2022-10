Chicago Chicago grimpe face aux risques géopolitiques

Les risques d’un appauvrissement de l’offre mer Noire et des récoltes de maïs décevantes motivent une montée des prix américains.

Chicago a conclu sa semaine sur une nouvelle poussée haussière vendredi soir, dans un climat géopolitique de plus en plus critique. L’escalade du conflit en Ukraine menace en effet directement la pérennité du corridor sécurisé en mer Noire ainsi que le bon déroulement des semis des cultures d’hiver ukrainiennes et russes. Le climat sec qui se développe dans le Midwest préoccupe également les producteurs de blé d’hiver américain actuellement.

Les récoltes de maïs marquent quant à elles une accélération outre-Atlantique, mais des problèmes de qualité sont désormais rapportés. Les moissons de soja se révèlent en revanche encourageantes, pesant ainsi sur les prix de la fève. Le nouveau bond des cours du brut et du palme a toutefois motivé une nouvelle montée rapide du complexe soja.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a progressé de 1,25 c$/bu, à 8,8 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a grossi de 7,75 c$/bu à 6,83 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a grimpé de 9 c$/bu, à 13,67 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

