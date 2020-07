Chicago hebdo Maïs et soja profitent de la demande chinoise

• AFP

Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont fini en hausse vendredi à l'issue d'une semaine marquée par d'importants achats de la Chine. Le blé a lui légèrement baissé.

Entre lundi et vendredi, les exportateurs privés américains ont rapporté au ministère de l'Agriculture (USDA) la vente d'un total de 1,52 million de tonnes de soja et de 1,90 million de tonnes de maïs, la majorité de ces volumes ayant été commandés par Pékin.

Mardi, l'USDA avait confirmé la plus grosse commande de maïs jamais passée par la Chine aux États-Unis, pour un volume de 1,76 million de tonnes.

Toutefois, observe Brian Hoops de Midwest Market Solutions, « les prévisions météorologiques continuent d'être bonnes et cela pourrait limiter les gains sur les marchés du maïs et du soja. » « Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que le maïs et le soja ne se mettent à redescendre alors que les températures devraient se rafraîchir la semaine prochaine et que des averses sont assez probables » dans les régions productrices, ajoute l'expert.

Pour sa part, le blé a un peu reculé alors qu'aucune vente privée n'a été annoncée cette semaine malgré plusieurs rumeurs de marché.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,3975 dollars contre 3,3740 dollars la veille (+0,70%).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,3475 dollars contre 5,3525 dollars à la précédente clôture (-0,09%).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,9500 dollars contre 8,9100 dollars jeudi (+0,45%).

