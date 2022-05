Chicago Chicago recule rapidement face aux risques économiques

Les craintes concernant l’économie mondiale et l’arrivée de pluies dans le Midwest font plier Chicago.

Chicago est de nouveau retombé en territoire négatif mardi soir dans un marché encore malmené par le décrochage des cours du brut et les risques économiques liées au confinement en Chine et à la fermeté du dollar.

Le blé US s’est par ailleurs replié rapidement en réaction aux pluies qui viennent finalement soulager les cultures d’hiver du Midwest après des mois de déficit hydrique marqué. Dans son dernier Crop Progress, l’USDA a tout de même confirmé l’état critique des blés d’hiver américains, avec 27 % de notations « bon à excellent », soit une chute de vingt-et-un point par rapport à l’an dernier.

Les semis de printemps restent par ailleurs fortement ralentis par les pluies qui touchent actuellement la Corn Belt et le Nord des US. Les semis de blé de printemps ne sont ainsi terminés qu’à 19 % (46 % l’an dernier), tandis que ceux de maïs et de soja n’ont progressé qu’à respectivement 14 % et 8 % (42 % et 22 % en 2021). Le marché anticipe toutefois un report des surfaces de maïs vers le soja, ce qui pèse actuellement sur les prix de la fève.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a baissé de 10 c$/bu, à 10,45 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est contracté de 10,4 c$/bu à 7,93 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 s'est dégradée de 14,8 c$/bu, à 16,3 $/bu.

