Chicago Chicago s’enfonce face aux améliorations climatiques

Les améliorations climatiques et des observations moins préoccupantes du ProFarmer Tour maintiennent le marché US dans le rouge.

Chicago est à nouveau retombé en territoire négatif jeudi soir. Le marché américain est notamment tiré à la baisse par les améliorations climatiques durables qui s’installent dans la Corn Belt avec des pluies régulières et de températures plus douces favorables aux cultures de maïs et de soja. Les conditions des prochains semis de blé d’hiver se trouvent également améliorées par ces apports hydriques.

Le ProFarmer Tour s’est par ailleurs poursuivi dans l’Iowa et l’Illinois mercredi, où la densité de gousse de soja s’est révélée relativement satisfaisante au regard de la moyenne trois ans. Les potentiels de rendement du maïs apparaissent en revanche encore faibles.

La séance a par ailleurs été animée par la publication de ventes US à l'international anormalement élevées. L'USDA a finalement démenti ces chiffres et publiera de nouvelles données à une date indeterminée.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a dévissé de 24,25 c$/bu, à 7,89 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a baissé de 7,25 c$/bu à 6,5 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a reculé de 25,75 c$/bu, à 14,31 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net