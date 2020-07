L'info marché du jour Coup de chaud sur le maïs américain

Les maïs américains souffrent d'un climat chaud et sec. À l'approche de la période de floraison, les inquiétudes se renforcent.

Le maïs américain souffre d'un temps chaud et sec. (©Pixabay)Une vague de chaleur s’abat sur la Corn Belt et le manque de précipitations inquiète de plus en plus les opérateurs. Les cartes météo indiquent que les zones de production de maïs dans le Midwest devraient encore rester plusieurs degrés au-dessus de la moyenne au cours des deux prochaines semaines.Les températures seront au-dessus des normales de saison dans une large partie des États-Unis. (©World Ag Weather)L’USDA avait créé la surprise mardi dernier avec son rapport annuel sur les surfaces américaines. Avant sa parution, la production nationale de maïs était attendue à plus de 406 Mt, un niveau qui aurait constitué un record. Mais, surprise : les surfaces s’affichent en baisse de 5 millions d’acres. Un des éléments d'explication : les semis ont eu lieu en pleine crise du coronavirus, au moment où les cours avaient fortement chuté. Ce qui a freiné l'engouement des producteurs pour les emblavements de maïs. À lire aussi : Le...