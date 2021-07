Chicago Cours du maïs et blé en repli, le soja rebondit

Le cours du maïs a poursuivi son repli mercredi à Chicago, de même que celui du blé, dans une moindre mesure, tandis que le cours du soja a rebondi après sa forte chute la veille.

« Nous avons assisté à une poursuite de liquidations de positions longues sur le maïs qui se basent surtout sur le climat alors qu'on a eu des pluies » dans la « Corn belt » (principale région de production du maïs dans le centre-nord des États-Unis) « et qu'il y a encore des prévisions météo plus fraîches et humides à court terme », a indiqué Jason Roose d'US Commodities.

Le prix du principal contrat de soja a, au contraire, rebondi après avoir perdu plus de 6 % la veille soit presque un dollar le boisseau, également à cause du temps plus favorable. « Quand vous perdez autant en une séance, ce qui n'avait pas été vu depuis longtemps, vous avez souvent un rebond d'autant plus que les perspectives de la demande, notamment chinoise, restent bonnes et que les stocks sont relativement limités », a ajouté M. Roose.

Le cours de l'oléagineux a aussi bénéficié d'un rapport sur l'état des cultures, publié par le département américain de l'agriculture la veille au soir, faisant état de conditions moins bonnes qu'attendues, a noté Dan Cekander de DC Analysis.

Enfin, l'évolution du cours du blé, qui a été volatile en séance, a terminé légèrement dans le rouge. Le rapport hebdomadaire sur l'état des cultures a également montré, pour cette culture, des conditions moins bonnes que prévu ce qui a momentanément poussé le cours à la hausse, avant qu'il ne finisse en baisse, a noté Dan Cekander.

Malgré les pluies reçues ces derniers jours, la tendance reste sèche dans les plaines du nord et près du Pacifique, ce qui invite à la méfiance. « Il reste encore une soixantaine de jours avant la récolte », a souligné l'analyste. « Toute perspective de pluie sera vraiment bien accueillie », a ajouté Jason Roose.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre, le plus échangé, a conclu à 6,2225 dollars contre 6,2600 dollars mardi, reculant de 0,60 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,31 dollars contre 5,3975 dollars à la dernière clôture, en repli de 1,62 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,2725 dollars contre 13,0500 dollars la veille, grimpant de 1,70 %.

