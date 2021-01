Chicago Cours en baisse entre correction et pluies en Amérique du Sud

• AFP

Les cours du blé, du maïs et du soja ont poursuivi lentement leur baisse mercredi à Chicago après des pluies bienvenues pour les récoltes en Amérique du Sud, dans un contexte de niveau de prix élevé.

« Les pluies opportunes en Amérique du Sud ont été le déclencheur de la liquidation doublée d'une correction technique qui s'est fait attendre », ont jugé les analystes de CHS, évoquant particulièrement les cours du soja et du maïs.

Prenant appui sur les nouvelles météorologiques en provenance d'Argentine et du Brésil, gros producteurs de soja et de maïs, où les inquiétudes se sont apaisées quant au risque de sécheresse, les fonds d'investissement ont opéré un net mouvement de ventes et de prises de profits.

Le principal contrat de soja a conclu en repli de -1,17 % et celui du maïs de -0,76 %.

« La question est, la correction va-t-elle se poursuivre ou bien est-ce un pas en arrière pour mieux avancer ? », se sont interrogés les analystes de CHS, alors que certains produits agricoles connaissent leur troisième séance de baisse d'affilée.

Pour Brian Hoops de Midwest Market Solutions, « d'ordinaire, les fonds achètent ou vendent par période de trois jours », sous-entendant que la correction devrait se stabiliser.

Le blé a été entraîné à la baisse (-0,66 %) « par le manque de facteur haussier, subissant la pression de la liquidation du maïs et du soja », ajoute-t-on chez CHS. Même si la Russie a indiqué que sa récolte de céréales pour 2021 atteindrait 131 millions de tonnes contre 133 millions l'année dernière.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,6775 dollars contre 6,7225 dollars mardi, en recul de 0,66 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 5,2200 dollars contre 5,2600 dollars mardi en baisse de 0,76 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 13,6950 dollars contre 13,8575 dollars, reculant de 1,17 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net