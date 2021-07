L'info marché du jour Covid : la Commission est optimiste pour l’agriculture européenne

Pour la Commission européenne, l’avancée de la vaccination contre la Covid au sein de l’Union européenne devrait profiter aux marchés agricoles.

Dans un rapport publié hier, la Commission européenne se montre optimiste quant à l’avenir à court terme des marchés agricoles européens. Elle cite les « progrès importants réalisés dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans toute l’UE » qui permettent la réouverture des services de restauration et la levée des restrictions de voyage.

Le rapport estival de la Commission européenne sur les marchés agricoles est disponible ici , en anglais

« Cela devrait avoir un impact positif sur le tourisme cet été et sur la consommation alimentaire de l'UE en général », indique le rapport, qui soulève cependant les incertitudes que génère le variant Delta du virus.

Le rapport souligne aussi des perspectives de croissance « améliorées » dans le monde et l’UE (par rapport aux estimations précédentes, NDLR) et une demande « massive » de la Chine en aliments pour animaux. Deux facteurs qui contribuent à la flambée des prix des céréales et qui devraient « profiter aux producteurs de cultures arables de l’UE ».

