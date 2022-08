Exportations ukrainiennes Deux nouveaux navires chargés de céréales quittent l'Ukraine

« Deux navires ont quitté le port de Tchornomorsk avec un volume total de cargaison de 70 000 tonnes. Le navire Rahmi Yaggi livrera 5 300 tonnes à la Turquie, et près de 65 000 tonnes de maïs seront livrées par le vraquier Ocean Lion à la Corée du Sud », a indiqué le ministère sur sa chaîne Telegram.

??Two more vessels with Ukrainian grain left the port of Chornomorsk. They are heading to the Bosphorus Strait for inspection. The ship “Rahmi Yagsi” is carrying about 5 thousand tons of cargo to Istanbul, “Ocean Lion” – about 65 thousand tons of corn to South Korea. pic.twitter.com/bpHogynwWk