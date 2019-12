L'info marché du jour En Argentine, le rythme des ventes bat des records

La semaine dernière, le gouvernement argentin a procédé à une augmentation des taxes sur les exportations de matières premières agricoles. Les exportateurs et agriculteurs du pays ont accéléré leur rythme de vente pour se prémunir contre de nouvelles taxes supplémentaires.

Les rendements sont meilleurs qu’attendus, malgré les conditions très sèches des derniers mois, et les travaux de récolte avancent particulièrement vite. Au 18 décembre, 78 % des surfaces de blé étaient déjà récoltées, soit un bond de 17 % en une semaine. L’année dernière, seules 68 % des surfaces étaient moissonnées à la même période, et 63 % en moyenne quinquennale.

???? #Argentina #crop progress report [Source: @estimacionesbc ]: - #wheat condition: 0.5% 'GD/EX' vs 1% LW and 42.5% LY; - wheat harvested: 78% vs 61% LW, 68% LY & 63% on avg; - #corn planted: 63% vs 55% LW, 60% LY & 61% on avg; - #soy planted: 70% vs 61% LW, 74% LY & 76% on avg. pic.twitter.com/SEgW2KwRZ4

Face à l'excellente récolte et à la hausse des taxes à l’export, le rythme de commercialisation dans le pays atteint des records, ce qui pèse sur les prix internationaux.

Les agriculteurs argentins semblent d’ailleurs avoir anticipé ce coup dur avec une commercialisation déjà bien avancée. L’arrivée de camions dans les ports argentins maintient un rythme record. Les ventes des agriculteurs argentins ont presque triplé pendant la semaine où le nouveau gouvernement a pris le pouvoir.

Word-grain rapportait le semaine dernière : « les céréales se vendaient à un rythme rapide avant l'arrivée du nouveau gouvernement, en prévision de l'augmentation des taxes. L'Argentine a expédié 230 kt de blé en octobre et 700 kt en novembre. Les livraisons de décembre devraient atteindre 2,5 à 2,8 Mt, a déclaré l'analyste à S&P Global ».

La situation impactera très certainement les agriculteurs dans leurs prises de décision pour les semis de la prochaine campagne. Les surfaces de blé et maïs pourraient être amenées à baisser.

