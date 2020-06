L'info marché du jour En Australie, la production de blé repart à la hausse

Sécheresse en Australie : une page qui se tourne. Après trois années difficiles, la production de blé devrait nettement rebondir cette année. D'après la Rabobank, elle pourrait s'élever à 26 Mt pour la campagne 2020/21.

L'avenir apparaît moins incertain pour les producteurs de blé australiens. (©Pixabay)Après trois années de sécheresse consécutives, les perspectives s’améliorent enfin pour l’Australie. Si les potentiels de production sont au centre des préoccupations en Europe, dans l’hémisphère Sud en revanche, la situation reste optimale. D’après Rabobank, la production australienne de blé devrait bondir à 26 Mt cette année, après être tombée particulièrement bas l’an dernier, à seulement 15,2 Mt.À lire : En Australie, une récolte de blé au plus bas depuis 12 ans !« La situation devrait rentrer dans l'ordre et une amélioration devrait avoir lieu prochainement dans le pays », affirmait Isaac Hankes, analyste en météorologie chez Refinitiv, lors du Paris Grain Day 2020 en janvier dernier. L’expert avait vu juste !Début mars, Abares avait annoncé une production 2020/21 à 21,4 Mt lors de ses premières prévisions. Si elles semblaient optimistes et encore précoces à l'époque, les agriculteurs australiens ...