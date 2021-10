L'info marché du jour En soja, production et consommation mondiales s'annoncent en hausse

La production mondiale de soja devrait battre des records en 2021/22, écrit le Conseil international des céréales dans son rapport du mois d’octobre : 380 millions de tonnes (Mt), soit 14 Mt de plus que l'année dernière. Ceci s’explique surtout par « les moissons record attendues aux États-Unis et au Brésil ».

« En supposant une accélération de la croissance en Asie, ainsi que chez les principaux transformateurs du continent américain et d’ailleurs », l’organisme prévoit aussi un « nouveau pic » de la consommation, 376 Mt contre 361 Mt pour la campagne précédente.

Les stocks de clôture sont envisagés à 60 Mt (+ 3 Mt par rapport à 2020/21) et les volumes échangés devraient atteindre 20 Mt, soit une hausse de 5 % d’une année sur l’autre.

World stocks of #soybeans are expected to accumulate in 2021/22, including modest gains in major exporters, with US carryovers seen expanding by sharply y/y, albeit remaining well below past peaks. pic.twitter.com/emn6FoAwDK