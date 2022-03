L'info marché du jour Coceral prévoit une production de 305,6 Mt de grain en UE en 2022

Le Coceral, association européenne qui représente les organisations du commerce des grains, oléagineux et agrofournitures, a révisé à la hausse ses prévisions de production de céréales au sein de l’Union européenne (en comptant le Royaume-Uni).

L’organisation juge que la récolte 2022 s’élèvera à 305,6 Mt, contre 304,5 estimés en décembre. Elle atteignait 307,3 Mt en 2021.

?? COCERAL releases 2nd #CropForecast for 2022.



The total #GrainCrop in the EU27+UK is seen at 305.6 m t.



This would be slightly ?? from the December forecast, but ?? from the 307.3 m t harvested in 2021.



Read more ?? https://t.co/YZq8orTYq8 pic.twitter.com/BzdRQhzOjE