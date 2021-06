Chicago Flambée des matières premières : Pékin veut puiser dans ses réserves

La Chine va puiser dans ses réserves nationales et mettre des métaux sur le marché pour atténuer la flambée des prix matières premières, qui menace la reprise de l'économie mondiale et pèse sur les entreprises du géant asiatique.

La mesure, annoncée jeudi devant la presse par un porte-parole de la puissante agence chinoise de planification économique, Meng Wei, concernera le cuivre, l'aluminium et le zinc. Le porte-parole n'a donné aucun détail en termes de calendrier ou de quantités.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l'Administration des réserves alimentaires et stratégiques a fait dès mercredi une annonce similaire. Les métaux seront vendus par lots aux industriels, a indiqué l'organisme, sans pour autant mentionner les quantités concernées.

La mesure devrait avoir un impact limité, estime Jeffrey Halley, analyste matières premières chez Oanda. « Cela ne fera que retarder l'issue d'une bataille (que la Chine) ne peut gagner », prévient M. Halley.

Le cours du cuivre reculait toutefois de plus de 2 % jeudi vers 8h45 GMT (10h45 à Paris), à 9 451 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME). Il accuse un retard de plus de 5 % depuis le début de la semaine et s'éloigne de son record historique atteint le 10 mai, à 10 747,50 dollars.

La hausse des coûts des matières premières sur les marchés mondiaux menace la reprise de l'activité en Chine, avec une répercussion sur le prix final aux consommateurs. Le mois dernier, largement à cause des matières premières, les prix à la production en Chine ont enregistré leur plus forte hausse en près de 13 ans.

Pékin cherche à contenir cette augmentation. Les entreprises publiques ont ainsi reçu pour consigne de limiter leur exposition aux marchés des matières premières à l'étranger, selon l'agence d'information financière Bloomberg.

