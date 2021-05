Chicago Forte chute du maïs à cause de la Chine et du temps favorable

• AFP

Le cours du principal contrat de maïs a fortement chuté mardi à Chicago, lesté par des informations selon lesquelles la Chine tente de contrôler la spéculation sur les prix des matières premières mais aussi par un temps favorable aux cultures.

Les prix du blé et du soja ont également baissé dans la foulée. Plusieurs facteurs expliquaient la dégringolade de plus de 5 % du prix du maïs, tombé à son plus bas en cinq semaines, selon les courtiers. La Chine tenterait de « renforcer les contrôles sur les prix de leurs matières premières, en particulier le cuivre et le maïs, dans le cadre de leur 14e plan quinquennal qui est en train d'être préparé », a indiqué Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics and Consulting. « C'est la clé de la glissade à mon avis ».

Selon Dewey Strickler d'Ag Watch Market Advisors, la Chine était en outre en train de faire une rotation dans ses commandes de maïs, « remplaçant celles de l'ancienne récolte par la nouvelle ». « Ils essayent de maîtriser la spéculation ».

C'est toutefois, selon lui, « plutôt le climat favorable pour les deux prochaines semaines qui a un impact ». Dans les prévisions climatiques pour la « corn belt » aux États-Unis que ce soit à court terme pour la première semaine de juin, ou à long terme pour les trois mois d'été, « il n'y a vraiment rien qui menace les cultures ».

Le taux de germination pour la céréale aux États-Unis à 64 % est de 10 % supérieur à la moyenne, ce qui promet de bons rendements et fait chuter les prix.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,5650 dollars contre 6,6225 dollars lundi, en baisse de 0,86 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,2025 dollars contre 6,5725 dollars jeudi, chutant de 5,62 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,1175 dollars contre 15,2275 dollars à la dernière clôture, perdant 0,72 %.

