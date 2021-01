Chicago Forte hausse du blé, du maïs et du soja

• AFP

Les cours des principaux contrats de blé, maïs et de soja cotés à Chicago ont fortement grimpé mardi, aidés par la hausse du pétrole, la faiblesse du dollar et la forte demande chinoise.

« La montée de 5 % des cours du pétrole brut est certainement au centre des attentions des marchés, de même que le fait que le marché boursier chinois ait atteint mardi son meilleur niveau depuis 2008 », a estimé Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics and Consulting.

« On se retrouve avec un éventail d'éléments qui créent un environnement où la faiblesse des prix de la veille est apparue comme un bon niveau pour acheter », a souligné l'expert.

« On assiste à un achat général dans le secteur des matières premières qui touche non seulement les céréales mais aussi le bétail et le pétrole », a encore souligné Mike Zuzolo ajoutant que la faiblesse du dollar est aussi favorable aux cours, rendant les céréales américaines moins chères à l'exportation. Face à cette progression des cours, certains se demandent si une certaine inflation n'est pas en train de se former.

« Il va y avoir des pays dont la monnaie devient trop forte par rapport au dollar et qui vont connaître une hausse des prix alimentaires, mais ce devrait être provisoire », a assuré l'analyste de Global Commodity Analytics and Consulting.

Selon lui, les pressions déflationnistes restent tenaces sur le premier semestre 2021 « à cause du Covid-19 et du lent démarrage des vaccinations ».

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,5400 contre 6,4200 dollars la veille, en hausse de 1,87 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 4,9175 dollars contre 4,8375 dollars lundi, grimpant de 1,65 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a gagné 2,54 % à 13,5000 dollars contre 13,1650 dollars à la dernière clôture.

