L'info marché du jour Les stocks mondiaux de maïs en fin de campagne sont estimés en hausse

En novembre, le Conseil international des céréales a réhaussé de deux millions de tonnes (Mt) son estimation des stocks de maïs à la fin de la campagne 2021/22, la portant à 287 Mt. C’est plus que les stocks de fin de campagne 2020/21 (278 Mt) mais « toujours inférieur aux campagnes 2018/19 (326 Mt) et 2019/20 (298 Mt) ».

De fait, l’organisation a revu à la hausse de 2 Mt ses prévisions de production mondiale de maïs, sous l’effet de la hausse de production estimée aux États-Unis. Cela amène la disponibilité totale à presque 1 490 Mt pour la campagne de commercialisation 2021/22, un record.

Le Conseil évoque aussi « une utilisation plus forte du maïs pour l’alimentation animale et les usages industriels, les deux étant à des niveaux record ». Il évalue donc la consommation totale sur la campagne à 1 203 Mt, encore un record.

Les échanges mondiaux de maïs sont, eux, revus à la baisse d’1 Mt compte tenu du recul des livraisons vers la Chine. Ils sont estimés à 177 Mt, contre 189 Mt en 2020/21 et 175 Mt en 2019/20.

Given expectations for reduced deliveries to China, global trade in #maize (#corn) in 2021/22 (Jul/Jun) is projected to retreat from the prior year’s peak, with larger crops also seen limiting requirements in Europe and parts of Africa. pic.twitter.com/A64IZ6FElg