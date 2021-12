L'info marché du jour Hausse historique des prix des produits agricoles sur un an

En octobre, l'Institut national de la statistique et des études économiques a mesuré une hausse de 14,5 % des prix des produits agricoles à la production sur douze mois, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis neuf ans.

L’Insee a annoncé que les prix des produits agricoles à la production ont augmenté de 14,5 % entre octobre 2020 et octobre 2021, la plus forte hausse depuis décembre 2012.

Pour les céréales, l’Institut national de la statistique évoque une accélération des prix sur un an (+ 38,5 % après + 35,7 %), mais aussi sur un mois (+ 8,9 % après + 5 %), portée par la « forte demande internationale en blé et en maïs ». L’accélération continue aussi pour les prix des oléagineux (+ 65,1 % sur un an après + 53 % et + 48,6 %), « en lien avec les hausses des prix du tournesol et du colza ».

En octobre, les prix des animaux sont en « légère hausse sur un mois » (+ 0,8 % après + 0,5 %), entraînés par la hausse des prix des gros bovins, mais « décélèrent légèrement sur un an (+ 5,5 % après 6,1 %) ».

L’Insee a aussi mesuré un ralentissement du prix du lait de vache sur un an (+ 5,8 % après + 6,6 %), et un repli sur un mois (- 0,2 % après + 0,3 %).

Quant aux moyens de production, les prix d’achat des consommations intermédiaires ont accéléré sur un an et sur un mois, « en lien avec les hausses des prix des engrais et amendements (+ 19,9 % sur un mois après + 7,6 %), de l'énergie (+ 9,2 % après + 2,9 %) et des aliments pour animaux (+ 1,0 % après + 0,4 %) ». Les prix des biens d’investissements sont également en hausse.

