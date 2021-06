L'info marché du jour Il a plu sur le Midwest américain

Les conditions météo se sont améliorées hier aux États-Unis : les températures « continuent de se rafraîchir dans une large partie de la Corn Belt (Iowa, Indiana, Illinois, Ohio), tandis que des pluies régulières viennent soulager le déficit hydrique des sols », indiquait Marius Garrigue sur terre-net.fr.

Le Nord-Ouest des zones de production étasuniennes demeure cependant toujours sous surveillance, et « la période cruciale demeure la mi-juillet au stade floraison des maïs », ajoute Agritel ce matin.

Cette amélioration climatique a joué sur les cours, participant à la pression baissière à court terme des prix du maïs et du soja, notamment.

De nouvelles précipitations sont prochainement attendues sur la Corn Belt, le service national météorologique des États-Unis alerte d'ailleurs sur le risque de tornades dans plusieurs États du Midwest.

A few tornadoes may develop along an enhanced corridor near a warm front across far northern Kansas and southern Nebraska. A strong tornado will also be possible. https://t.co/T3vs0iTPrU