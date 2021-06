L'info marché du jour Dans quel état sont les cultures US avec les fortes températures ?

Céline Clément Terre-net Média

Après plusieurs jours à 30°C, voire plus, comment se portent le blé, le maïs et le soja américains ? Un peu moins bien apparemment que la semaine précédente et que l'année dernière la même date. De la fraîcheur et de la pluie sont cependant prévues pour la fin du mois.

La chaleur de la semaine passée aux États-Unis a-t-elle eu un impact sur les cultures ? « À ce stade, il ne devrait pas en avoir de majeur sur le potentiel de production des céréales à paille », estime Agritel. Selon le cabinet spécialiste des marchés agricoles, le crop rating de "bon à excellent" s'affiche à 48 % pour le blé d'hiver (50 % en s-1 et n-1), 68 % pour le maïs (72 et 71 % respectivement) et 62 % pour le soja (67 et 72 %). « Les premières coupes de blé d’hiver ont débuté », poursuit-il. Mais seulement 4 % des champs sont moissonnés contre 15 % habituellement à cette période, « conséquence du retard végétatif ». Voir l'info marché du jour d'hier : De la pluie aux USA et au Canada, mais pas sur la Corn Belt « Les cartes météo anticipent le retour d’un climat humide et frais pour fin juin, notamment sur la Corn Belt, indique Marius Garrigue sur Terre-net.fr. Dans cette zone comme au nord des USA, les cultures, de printemps en particulier, « devraient profiter de ces conditions plus clémentes ». Suite à ses prévisions météorologiques, le marché américain s'est engagé dans une « spirale négative » et « Euronext a subi une nouvelle secousse baissière lundi soir ». Au Brésil, c'est la récolte de maïs qui commence dans le Mato Grosso. Il est toutefois « trop tôt pour en tirer des conclusions », fait remarquer Agritel, puisque seules 1,9 % des surfaces sont collectées dans cet État. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr



Suivez et commentez aussi les infos de notre expert des marchés sur le Market Live de Terre-net



