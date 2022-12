Interprofession Jean-François Loiseau, réélu président d’Intercéréales

L’assemblée générale d’Intercéréales, le 22 novembre, a été le lieu de nombreux échanges, notamment sur le sujet de la souveraineté alimentaire. L’interprofession a aussi reconduit Jean-François Loiseau à sa tête, pour les trois ans qui viennent.

Jean-François Loiseau a été réélu président d’Intercéréales, l’interprofession de la filière céréalière regroupant les producteurs, les acteurs de la collecte, de la commercialisation et de la première transformation. C’était le 22 novembre, lors de l’assemblée générale de la structure, qui a aussi reconduit l’ensemble du bureau pour un nouveau mandat.

L’AG a été suivie par une matinée de discussions autour des résultats de la dernière campagne céréalière – « plutôt moyenne en termes de production et d’exportations », marquée par les bouleversements liés à la guerre en Ukraine et la montée en puissance des enjeux de souveraineté alimentaire et de décarbonation –, des projets mis en place par la filière, puis par des interventions de Natacha Polony (directrice de l’hebdomadaire Marianne), Céline Imart (porte-parole d’Intercéréales), Henri de Castries (président de l’institut Montaigne), Jean-François Loiseau, et enfin le ministre Marc Fesneau sur la souveraineté et l’indépendance française.

La #SouverainetéAlimentaire à l'épreuve de la réglementation et des accords de libre-échange.. La filière céréalière a des solutions, elle doit le faire savoir ! Ce débat a eu lieu hier avec @NPolony lors de l'AG @intercereales @martial_you @MarianneleMag #AGITC2022?? pic.twitter.com/Xxt161z3pK — Céline Imart (@CelineImart) November 23, 2022

#AGITC2022 ??Le Ministre @MFesneau clôt les débats de cette matinée en évoquant des sujets d’actualité : prix de l’énergie, gestion de l'eau, nécessité de faire le pari de la science et de l'innovation en échos aux propos de Henri de Castries....@Agri_Gouv pic.twitter.com/VO0WEJcLNP — Intercereales (@intercereales) November 22, 2022

Dans sa brochure actualisée "Des chiffres et des céréales", Intercéréales rappelle par ailleurs que la France a produit 35,4 Mt de blé tendre et 14,4 Mt de maïs pour la campagne de commercialisation 2021/22, confortant sa place de 1e producteur européen de céréales, loin devant l'Allemagne et la Roumanie.

Côté exports, elle a été le 1er fournisseur européen de céréales et le 7e à l’échelle mondiale (5e pour le blé tendre), exportant 30 Mt de grains à 56 % vers l’Union européenne (surtout vers la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas) et 44 % vers les pays tiers. Ceci fait des céréales et des produits céréaliers le second poste de l’excédent commercial agro-alimentaire de la France, derrière les vins et spiritueux.

Sur les 21 Mt de céréales utilisées par le marché français, 29 % ont « directement servi l’alimentation humaine » et 44 % ont été valorisées en alimentation animale.

