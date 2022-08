Chicago L’activité portuaire dynamise les cotations américaines

Une bonne activité portuaire aux US et une production chinoise à risque poussent les céréales américaines à la hausse.

Chicago s’est rapidement propulsé à la hausse lundi soir, motivé par les risques de production en Chine et une activité portuaire dynamique. Les inspections de blé aux US ont notamment bondi à 594 kt la semaine passée, tandis que celles de maïs ont atteint 741 kt, dont 290 kt à destination du Mexique et 198 kt à la Chine. Les inspections de soja se sont quant à elles élevées à 687 kt, dont 359 kt à destination de l’Empire du Milieu.

Le climat sec et aride qui se développe en Chine risque par ailleurs de réduire la production 2022 du pays et entrainer ainsi une accélération de ses besoins d’imports. La journée a également été animée par le dernier Crop Progress hebdomadaire de l’USDA dans lequel l’état des cultures de maïs et de soja a de nouveau été dégradée.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a bondi de 17 c$/bu, à 7,88 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a avancé de 5,75 c$/bu à 6,29 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a progressé de 31 c$/bu, à 14,35 $/bu.

