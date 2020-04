L'info marché du jour L’activité portuaire française ralentit

Les exportateurs s'organisent progressivement pour continuer leurs activités malgré le confinement en place dans de nombreux pays. Pour autant, l’activité portuaire en France montre des signes de ralentissement.

Du 1er juillet 2019 au 5 avril 2020, 8,05 Mt de blé français ont été expédiées, d'après la Commission européenne. (©Terre-net Média)À ne pas manquer : En France, des surfaces de blé et de colza au plus bas depuis près de 20 ansMalgré les mesures de confinement qui perturbent les activités, les exportateurs parviennent progressivement à organiser leur filière. Cependant, l’activité portuaire française marque un coup d’arrêt depuis le début du mois. Alors que les chargements étaient particulièrement dynamiques depuis le début de la campagne, les exportations hebdomadaires ont diminué de moitié au cours de la semaine se terminant le 1er avril, atteignant 167 kt.À lire : Comprendre le marché marocain en 7 points clésLes chargements à destination du Maghreb se poursuivent, et l’Algérie a retrouvé sa place de principale destination. 94 kt de blé français ont été expédiés durant la semaine vers l’Algérie depuis le port de Rouen, ce qui porte le total à 3,35 Mt depuis le début de la campagne. ...