L'info marché du jour L’Argentine finit sa récolte de blé en beauté

Les travaux de récoltes viennent de s'achever pour le blé argentin. La production devrait être proche du record de l'an passé, malgré la sécheresse qui a persisté plusieurs mois.

Les argentins vont pouvoir ranger leurs moissonneuses-batteuses : la moisson, c'est fini. (©Pixabay) À lire aussi : Blé, maïs et soja argentins seront taxés davantageLes récoltes de blé en Argentine ont progressé de 4,5 points en l’espace d’une semaine et sont désormais terminées. Les travaux ont évolué à une vitesse similaire à celle de la campagne précédente, mais sont arrivés à leur terme légèrement plus tôt comparé à la moyenne quinquennale.La bourse de commerce de Buenos Aires a estimé que le rendement national devrait s’établir à 29,22 q/ha et que sur les 6,6 Mha emblavés, 6,43 Mha auraient été récoltés. Malgré la sécheresse qui a perduré plusieurs mois dans le pays, la production devrait ainsi s’élever à 18,8 Mt, proche du record de l’an dernier, à 19 Mt. Ce qui a pour conséquence une pression des blés sud-américains qui devient plus forte en cette deuxième partie de campagne.???? #Argentina #crop progress report [Source: @estimacionesbc]: - #wheat harvest: 100% vs 96% LW, 100% ...