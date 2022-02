L'info marché du jour L'Égypte a acheté 420 000 tonnes de blé de la Mer noire

Vendredi 29 janvier, l’Égypte a acheté 420 000 tonnes de blé pour livraison en mars. Le Gasc, organisme national d’achat de céréales, a retenu des blés d’origine ukrainienne, roumaine et russe. Le prix moyen est de 348,94 $/t C&F, contre 361,27 $/t lors de son dernier appel d’offres.

Sur cet appel d’offres, la France était compétitive en base FOB (prix de la marchandise, sans le coût du transport ni les assurances et les taxes d’exportation), relève le cabinet Agritel. Mais elle a été pénalisée par le différentiel des coûts de fret avec les pays de la Mer noire.

Sur les 4,245 millions de tonnes de blé achetés par le Gasc sur la campagne de commercialisation 2021/22, 60 000 tonnes sont des blés français, contre 240 000 tonnes l’an dernier à la même période.

