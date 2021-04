Euronext L'envolée des céréales se poursuit sur le marché européen

Les prix des céréales ne marquaient pas le pas, mardi à la mi-journée sur le marché européen, leur progression étant alimentée par les inquiétudes sur l'offre mondiale.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de cinq euros sur l'échéance de mai à 251,75 euros, et de 6,50 euros sur l'échéance de septembre à 232,75 euros, pour environ 28 700 lots échangés. La tonne de maïs augmentait de 6,50 euros sur l'échéance de juin à 240 euros, et six euros sur l'échéance d'août à 235,25 euros, pour plus de 1 500 lots échangés.

« Les cours poursuivent leur envolée tous produits confondus, toujours dans un même contexte, adversité climatique principalement au Brésil et aux USA, couplée à une activité spéculative intense », constate le cabinet Agritel.

Parmi les indicateurs présageant une contraction de l'offre, « l'observatoire de l'Union européenne révise à la baisse son estimation de rendements en blé tendre à venir pour l'UE à 5,86 t/ha contre 5,89 t/h estimés le mois dernier, conséquence du froid de ces dernières semaines », rapporte Agritel.

