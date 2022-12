Chicago L’huile de soja décroche à nouveau à Chicago

L’huile de soja continue de dévisser à Chicago tandis que le blé US est plombé par la concurrence russe. Une trituration dynamique soutient toutefois les prix de la fève.

L’huile de soja à Chicago a subi une nouvelle séance de lourdes pertes vendredi soir (-3,5 %) pour revenir à son plus bas niveau depuis la mi-octobre. La hausse des mandats d’incorporation proposée par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) s’est en effet révélée inférieure aux attentes et provoque des mouvements baissiers brutaux depuis maintenant deux séances. Les cotations US restent en outre plombées par des ventes hebdomadaires à l’international décevantes la semaine passée ainsi que par la concurrence du blé russe à l’international.

À noter toutefois, la trituration américaine de soja s’est hissée au-dessus du consensus en octobre dernier, à 5,36 Mt, soit une progression de 790 kt sur un mois et un volume en ligne avec le record établi en octobre 2021. Les prix de la fève ont d’ailleurs engrangé quelques gains ce vendredi à Chicago.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a décroché de 22 c$/bu, à 7,61 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est dégradé de 14,25 c$/bu à 6,46 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 s'est appréciée de 8,75 c$/bu, à 14,38 $/bu.

