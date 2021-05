[L'info marché du jour] Récoltes 2021 50 % du blé mondial produit aux US, plus de 80 Mt finalement en Russie ?

Sur la collecte prévisionnelle mondiale record de blé pour 2021, à 789 Mt, annoncée en fin de semaine dernière, les États-Unis en récolteraient près de la moitié : 381 Mt. De plus, plusieurs analyses ont relevé leurs estimations de production russe à plus de 80 Mt.

Avec 381 Mt de blé anticipées par l'USDA pour la moisson 2021 dans son dernier rapport publié la semaine passée, les Américains produiraient presque la moitié de la récolte mondiale de la céréale, estimée à 789 Mt. Soit quasiment le niveau pléthorique de 2016 ! Ainsi, la collecte serait « suffisante pour absorber la hausse de la consommation » à l'échelle internationale, estime Marius Garrigue sur Terre-net.fr.

Le niveau pléthorique de 2016 !

Autre chiffre qui a surpris bon nombre d'opérateurs : la Russie récolterait 85 Mt de blé alors que SovEcon, qui vient d'augmenter ses prévisions de 1 Mt du fait notamment de surfaces plus importantes que prévu, table plutôt sur 81,7 Mt, contre moins de 80 Mt pour d'autres analystes locaux. « Le bassin mer Noire connaît des conditions climatiques idéales avec des pluies qui arrivent à point nommé », fait remarquer Marius pour expliquer l'augmentation des perspectives de production.

Améliorations météo dans toutes les zones de production

Même si « une bonne partie de la Russie (l’Oural et la Volga) est à son tour soumise à climat sec et chaud, qui pourrait venir entamer les rendements des variétés d’hiver et de printemps ». Ces apports hydriques pourraient par ailleurs assurer « des levées homogènes » pour les récents et futurs semis de printemps, « compensant les pertes de rendements potentielles liées au retard accumulé » dans les travaux, estime pour sa part Agritel.

Comme aux États-Unis et en mer Noire en ce moment (en particulier en Ukraine et Roumanie), les précipitations, même hétérogènes, tombées depuis début mai en France ont « soulagé les cultures » et « permettent de retrouver un certain optimisme sur les récoltes à venir », appuie le cabinet spécialiste des marchés agricoles. Sachant que certains acteurs les jugent encore insuffisantes. Pour l'heure, le taux de blé "bon à très bon" reste à 79 % selon FranceAgriMer, contre 55 % l’an dernier et 75 % en moyenne quinquennale.

Retour de l'optimisme sur les moissons à venir.

Vers un record aussi en Argentine

« La situation est inchangée en orges d’hiver et en blé dur, avec respectivement 76 et 69 % de "bons à excellents", complète Agritel. Les orges de printemps progressent à 85 % (+ 3 points par rapport à S-1). » Concernant le colza en revanche, les parcelles demeurent dans un état préoccupant, augurant des surfaces sous les 900 000 ha et une faible récolte.

Enfin, l'année s'annonce aussi record en blé pour Argentine, la Bourse de commerce de Rosario ayant relevé ses estimations de 20 Mt. « Ces excellentes projections pour 2021 (qui s'observent aussi en maïs mis à part au Brésil toujours soumis à une forte sécheresse où la production risque d'être très en deçà des 102 Mt projetées par l'USDA), liées à une meilleure météo dans les principaux bassins de production, pèsent sur les cours du blé », conclut Marius Garrigue. Cela « incite les producteurs à marquer des prix et les opérateurs financiers à prendre des profits sur des positions longues », ajoute Agritel.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net