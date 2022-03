Euronext L’intensification des combats relance les prix du blé

La férocité des combats en Ukraine altère les espoirs de paix et relance le complexe céréalier à la hausse.

Les prix du blé repartaient à la hausse ce jeudi à la mi-séance. Malgré de récentes avancées dans les négociations russo-ukrainiennes et la demande de la Cour internationale de justice, la Russie a en effet refusé de suspendre les combats et a, à l’inverse, intensifié ses bombardements (de plus en plus féroces). Le marché s’inquiète désormais de voir la Russie utiliser les pourparlers en trompe-l’œil et poursuivre son invasion encore de longues semaines.

Les mesures visant à assurer la sécurité alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient continuent par ailleurs de se multiplier et viennent souligner l’extrême tension des marchés céréaliers actuellement. L’Égypte a notamment augmenté de manière sensible les prix à l’achat sur son marché intérieur. En Europe, la Bulgarie pourrait, quant à elle, suspendre ses exports de grains.

À noter toutefois, les stocks d’éthanol aux États-Unis ont bondi de 600 000 barils lors de la semaine du 11 mars, malgré une production quasiment stable. Les réserves américaines se chiffrent désormais à 25,95 Mb, au plus haut depuis près de deux ans, ce qui vient, de fait, peser sur les cours mondiaux du maïs.

Vers 14h, le blé Euronext à échéance mai 2022 montait de 2,75 €/t, à 366,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 s'amplifiait de 2,50 €/t, à 313,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 augmentait de 1,75 €/t, à 337 €/t, le terme novembre 2022 grimpait de 2,25 €/t, à 267 €/t.

