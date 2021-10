L'info marché du jour L'UE-27 aurait récolté 132 Mt de blé tendre cette année

La Commission européenne a relevé ses estimations de production de blé tendre pour la récolte 2021.

Dans ses dernières estimations, la Commission européenne a revu la production de blé tendre à la hausse par rapport au mois dernier : environ 132 millions de tonnes (Mt), soit 14 Mt de plus qu’en 2020 et 10 Mt de plus que la moyenne quinquennale.

Quant au maïs, « les estimations de la Commission (69 Mt) valident le sentiment d'un moindre potentiel de production dans la zone de l'est de l'Europe », écrit Agritel.

Avec 295,8 Mt, la production totale de céréales dans l’UE à 27 serait, elle, en hausse de 4,9 % par rapport à la moyenne quinquennale.

