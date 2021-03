L'info marché du jour L'UE a importé 4,8 Mt de colza depuis le 1er juillet 2020, un record !

L'Union européenne a battu le record atteint l'an dernier pour les importations de colza : 4,8 Mt sur les huit premiers mois de la campagne, contre 4,6 Mt sur la totalité de la précédente.

Les importations européennes de colza excèdent déjà de 2,2 Mt au bout de huit mois sur douze entre le 1er juillet 2019 et fin juin 2020. Elles atteignent ainsi 4,8 Mt, dont une part croissante d'origine australienne. À l'opposé, les imports UE de maïs demeurent très faibles, à 11,1 Mt, soit 4,1 Mt de moins que l'année passée à la même date. « En Europe, les disponibilités de la céréale restent réduites », précise Marius Garrigue sur Terre-net.fr.

Côté exports, de blé cette fois, la Commission européenne a relevé de 440 kt le cumul depuis le début de la campagne, à 18,7 Mt, contre 17 Mt en moyenne triennale et « 23,6 Mt il y a un an », complète Agritel. En orges, ce sont 5,50 Mt qui ont été pour le moment exportées, « proche des 5,51 Mt » enregistrées un an plus tôt, poursuit le cabinet spécialiste des marchés agricoles.

Par ailleurs, « les inspections de maïs dans les ports américains ont bondi au-dessus des attentes en S-1, à 2,2 Mt, soit le plus gros volume enregistré depuis 1989 (2,3 Mt) ! », ajoute Marius Garrigue. Celles de blé s'avèrent également supérieures aux anticipations du marché, 683 kt, selon l’USDA.

