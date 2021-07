L'info marché du jour Sur les 75 Mt de céréales attendues en Ukraine, 14 sont récoltées

Mercredi 22 juillet, 3,4 millions d’hectares avaient été récoltés en Ukraine en céréales et en légumineuses, a annoncé le ministère de l’agriculture ukrainien. Cela correspond à une récolte totale de 14,1 millions de tonnes de céréales pour l’instant.

Plus en détails, 8,86 millions de tonnes de blé d’hiver ont été récoltées, soit 30 % de la production totale estimée, avec un rendement de 4,28 t/ha. 4,97 millions de tonnes d’orge ont été récoltées, pour un rendement de 4,18 t/ha.

